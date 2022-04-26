“الاستئناف” تحدد موعدًا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم خالد السويد

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم خالد بن محمد بن صالح السويد “سعودي الجنسية”، إلى يوم الأربعاء بتاريخ 9/11/1443 هـ الساعة الـ12 ظهراً.
وأوضحت المحكمة أن قرار تأجيل الدعوى جاء نظرًا لتغيب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها.
وأعربت المحكمة عن أملها في حضور المدعى عليه في الموعد المحدد، منوهة إلى أنه في حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابيًا. وفق “أخبار 24”.