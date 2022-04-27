بالأرقام.. تفوق تاريخي للهلال على الريان والأندية القطرية

يبحث نادي الهلال حامل اللقب عن فوزه الخامس عندما يواجه الريان القطري، مساء الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في ختام منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويدخل الفريقان المباراة بطموحات مختلفة، حيث ضمن الهلال التأهل قبل جولتين، وصدارة المجموعة مع نهاية الجولة الماضية، بينما يحتاج الريان إلى الفوز للتأهل كأحد أفضل ثلاثة فرق تحتل المركز الثاني.
ولعب الهلال سابقًا أمام الأندية القطرية في 31 مباراة، جاءت المحصلة بـ 16 انتصارًا هلاليًا، مقابل 6 خسائر، و9 تعادلات، وسجل الهلاليون 62 هدفًا مقابل 37 هدفًا للفرق القطرية.
وستكون مواجهة الهلال أمام الريان الثامنة في دوري أبطال آسيا، حيث التقى الفريقان سابقًا 7 مرات، كانت الأفضلية للهلال بـ 5 انتصارات، مقابل خسارة وحيدة ومثلها تعادل.
ويتفوق الهلال تاريخياً على نظيره القطري، إذ التقيا 10 مرات في مختلف البطولات، فاز الهلال في 6 مباريات، والريان في واحدة، وحسم التعادل 3 مباريات، وسجل هجوم الزعيم 20 هدفاً، فيما سجل هجوم الرهيب 11 هدفاً.
فيما يُعد السد أكثر مَن التقى بالهلال بـ 11 مباراة، أما أقل الفرق أم صلال بلقاء واحد، وتُعد أكبر نتيجة فوز للهلال على الأندية القطرية في دور المجموعات موسم 2014، عندما انتصر الهلال على السد 5ـ0.
وعلى الجهة المقابلة، تمكنت الأندية القطرية من تحقيق أكبر انتصار لها على الأزرق بنتيجة 4-2، وذلك في مناسبتين، كانت الأولى في ربع نهائي نسخة 2010 أمام الغرافة، ونصف نهائي 2019 أمام السد. وفق “أخبار 24”.
ويحتل الهلال الصدارة برصيد 13 نقطة، من 4 انتصارات وتعادل واحد، فيما يحتل الريان المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارة.
ورغم تأهل الهلال وحسم صدارة المجموعة، فإنه يسعى للفوز للمحافظة على سجله خالياً من الهزائم.
ومن المنتظر أن يجري مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياس، عدة تغييرات على التشكيلة بهدف منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في أغلب المباريات الماضية.
أما الريان الذي حقق فوزاً مهماً على استقلال الطاجيكي في الوقت القاتل، فسيدخل المباراة بكل قوة بحثاً عن الفوز لمرافقة الهلال للدور الثاني، أو التعادل على أمل أن تخدمه نتائج بقية المجموعات.