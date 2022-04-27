محترف “الريان”: مستويات فرق “الآسيوية” متقاربة ما عدا “الهلال”

قال المحترف الفرنسي بنادي الريان القطري، ستيفن نزونزي، إن كل فرق دوري أبطال آسيا مستوياتها قريبة من بعضها البعض ما عدا الهلال.
وأضاف نزونزي في حواره مع برنامج “في المرمى”: “بطولة دوري أبطال آسيا قوية ومستواها رائع، لعبت سابقاً في دوري أبطال أوروبا، وعندما خضت غمار البطولة الآسيوية تفاجأت بالمستوى، أظن أن كل الفرق مستوياتها قريبة من بعضها ما عدا الهلال الذي مستواه مختلف نوعاً ما”.
وأتم المحترف الفرنسي بنادي الريان القطري، تصريحاته بقوله: “الهلال أفضل الفرق التي شاهدتها حاليًا في البطولة، يملك لاعبين مميزين في مختلف المراكز، لديهم خبرة كبيرة ومستواهم ثابت في جميع المباريات، الفريق ممتاز دفاعيًا وهجوميًا، وأظنه من أفضل فرق آسيا في الوقت الحالي”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الريان لمواجهة نظيره الهلال، مساء اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ويدخل الريان المباراة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يتصدر الهلال المجموعة برصيد 13 نقطة.