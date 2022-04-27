بالفيديو والصور.. “الشباب” يُحلق في صدارة مجموعته الآسيوية بثنائية في مرمى الجزيرة الإماراتي

فاز فريق الشباب، بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الجزيرة الإماراتي، في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، وامتدت لساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء).
وتقدم فريق الشباب بهدف سجله لاعبه جون ماري في الدقيقة (68) قبل أن يضيف زميله باولينيو الهدف الثاني بالدقيقة (88).
ورفع الشباب بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 16 في صدارة مجموعته، فيما توقف رصيد الجزيرة عند النقطة 4 متذيلاً للترتيب.
وإليكم أبرز أحداث المباراة:
وبدأ الشوط بسيطرة متبادلة من قِبل لاعبي الفريقين قبل أن يُطالب لاعبو الشباب بركلة جزاء في الدقيقة (7) ولكن الحكم استأنف اللعب دون احتساب أي شيء.
وسدد لاعب فريق الشباب، جون ماري بالدقيقة (25) تسديدة قوية ولكن تصدى لها حارس مرمى الجزيرة الإماراتي.
وعاد جون ماري بالدقيقة (29) ولكن برأسية ضعيفة على مرمى فريق الجزيرة الإماراتي.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (34) بطاقة صفراء ضد لاعب نادي الشباب، نادر الشراري.
وأرسل لاعب الشباب هتان باهبري في الدقيقة (36) كرة عرضية ولكن لم تجد أي لاعب من فريق الشباب.
وسددّ لاعب الشباب، جون ماري كرة بالدقيقة (37) ولكن ارتطمت بدفاع الجزيرة الإماراتي.
وبدأ الشوط الثاني بدفع المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي باللاعب محمد الياماهي بدلاً من عبدالله رمضان وباللاعب نواف الحارثي بدلاً من خليفة مبارك.
وسدد لاعب الجزيرة الإماراتي، عمر تراوري، كرة في الدقيقة (51) مرت بعيدة عن مرمى الشباب.
وتصدى حارس مرمى الجزيرة الإماراتي في الدقيقة (59) لكرة خطرة من لاعب الشباب جون ماري.
ودفع المدير الفني لفريق الشباب، سوموديكا بالدقيقة (67) اللاعب عبدالله الشامخ بدلاً من عبدالله الجوعي.
وأرسل لاعب الشباب متعب الحربي في الدقيقة (68) كرة عرضية حولها زميله جون ماري هدفًا في مرمى الجزيرة الإماراتي.
ودفع المدير الفني لفريق الجزيرة الإماراتي في الدقيقة (71) باللاعب حمدان عبدالرحمن بدلاً من محمد ربيع.
وأهدر لاعب الجزيرة الإماراتي، عمر تراوري في الدقيقة (73) فرصة تعديل النتيجة بعدما مرت تسديدته بجوار القائم.
ودفع المدير الفني للشباب، في الدقيقة (77) باللاعب ناصر العمران بدلاً من هتان باهبري وباللاعب عبدالله المعتوق بدلاً من حسين القحطاني. وفق “أخبار 24”.
وكاد يُسكن لاعب الجزيرة الإماراتي، عبدالله إدريس الكرة في مرماه بالدقيقة (78) ولكن أبعدها حارس مرمى فريقه.
ودفع المدير الفني للجزيرة الإماراتي في الدقيقة (81) باللاعب محمد الوافي بدلاً من يوسف أيمن.
وتلقى لاعب الشباب باولينيو كرة حولها ضربة خلفية مزدوجة في مرمى الجزيرة الإماراتي بالدقيقة (88).
شاهد هدف #جون_ماري لـ #الشباب في مرمى #الجزيرة_الإماراتي ⚽️📽️#الشباب_الجزيرة #الجزيرة_الشباب #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/aii8QPoYS0
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 26, 2022
شاهد هدف #باولينيو لـ #الشباب في مرمى #الجزيرة_الإماراتي#الشباب_الجزيرة #الجزيرة_الشباب #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/IHJAm4cdQe
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 26, 2022