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رياضة > لاعبو “الشباب” يعلقون على فوزهم أمام الجزيرة الإماراتي
27/04/2022   7:02 ص

لاعبو “الشباب” يعلقون على فوزهم أمام الجزيرة الإماراتي

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أبدى لاعبو فريق الشباب، سعادتهم بالفوز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الجزيرة الإماراتي،، في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، وامتدت لساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء).

ونشر حارس مرمى فريق الشباب، فواز القرني، صورة عبر حسابه بموقع تويتر، عقب المباراة، مُذيلاً إياها بتعليق: “جمهورنا الغالي ألف مبروك الفوز.. وشكرًا لأخواني اللاعبين.. الحمدلله دائمًا و أبدًا”، فيما غردّ زميله متعب الحربي، قائلاً:”مبروكييين يالييوث”. وفق “أخبار 24”.

وغرد لاعب الفريق، سعد المولد، عقب المباراة: “جماهير الشباب، مبروك الفوز، دعمكم يسعدنا دائماً.. شكراً لحضوركم والقادم أجمل”، فيما غرد زميله عبدالله الشامخ:”الحمدلله، ألف مبروك للجميع الفوز والتأهل تستاهلون الفرحة وبإذن الله القادم أفضل”.

لاعبو “الشباب” يعلقون على فوزهم أمام الجزيرة الإماراتي

رياضة
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