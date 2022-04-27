لاعبو “الشباب” يعلقون على فوزهم أمام الجزيرة الإماراتي

أبدى لاعبو فريق الشباب، سعادتهم بالفوز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهم بنظيرهم الجزيرة الإماراتي،، في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، وامتدت لساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء).
ونشر حارس مرمى فريق الشباب، فواز القرني، صورة عبر حسابه بموقع تويتر، عقب المباراة، مُذيلاً إياها بتعليق: “جمهورنا الغالي ألف مبروك الفوز.. وشكرًا لأخواني اللاعبين.. الحمدلله دائمًا و أبدًا”، فيما غردّ زميله متعب الحربي، قائلاً:”مبروكييين يالييوث”. وفق “أخبار 24”.
وغرد لاعب الفريق، سعد المولد، عقب المباراة: “جماهير الشباب، مبروك الفوز، دعمكم يسعدنا دائماً.. شكراً لحضوركم والقادم أجمل”، فيما غرد زميله عبدالله الشامخ:”الحمدلله، ألف مبروك للجميع الفوز والتأهل تستاهلون الفرحة وبإذن الله القادم أفضل”.
جمهورنا الغالي الف مبروك الفوز
وشكرا لاخواني اللاعبين .. الحمدلله دائما وابداً 🤍🦅 pic.twitter.com/oKR2xxPvmG
— فواز القرني (@fawazalqarni5) April 26, 2022
مبروكييين يالييوث❤️🔥❤️🔥❤️🔥@AlShababSaudiFC pic.twitter.com/GzfryhvCU0
— Muteb AlHarbi (@MattaHarbi) April 26, 2022
جماهير الشباب..
مبروك الفوز..✅
دعمكم يسعدنا دائماً.
شكراً لحضوركم🖤🤍🖤
والقادم أجمل 👌#الشباب#AlShabaab @AlShababSaudiFC
— سعد المولد (@saad9mwalad) April 26, 2022
الحمدلله 😌
الف مبروك للجميع الفوز والتأهل
تستاهلون الفرحة 😍
وبإذن الله القادم افضل🤍🖤#الشباب
— عبدالله الشامخ (@ShamekhAbdullah) April 26, 2022