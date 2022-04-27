المسحل: أبارك لممثلي الوطن التأهل لدور الـ 16.. وأداء مميز يعكس قوة الدوري

بارك رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ياسر المسحل، للفرق الثلاثة: الهلال، الشباب والفيصلي التأهل لدور الـ 16 من النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.
وغرد المسحل، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (الأربعاء): “أبارك لممثلي الوطن: الهلال، الشباب، الفيصلي، التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا ، وحظ أوفر لنادي التعاون”.
وأتم رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة تغريدته قائلاً: “أداء مميز من ممثلي الوطن يعكس قوة الدوري السعودي والدعم الكبير الذي تلقاه رياضتنا من قِبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- خالص الأمنيات بالتوفيق في الأدوار القادمة”.
وتشهد النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ المسابقة القارية، خوض منافسات دور المجموعات بنظام التجمع في 4 مدن من بلد واحد؛ حيث تستضيف الرياض وجدة والدمام وبريدة مباريات منطقة الغرب خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل، بمشاركة 20 فريقًا بينها 4 فرق تمثل المملكة خلال الفترة من 7 – 27 أبريل الجاري. وفق “أخبار 24”.
أبارك لممثلي الوطن “الهلال، الشباب، الفيصلي” التأهل إلى دور الـ 16 من#دوري_أبطال_آسيا، وحظ أوفر لنادي التعاون.
أداء مميز من ممثلي الوطن يعكس قوة الدوري السعودي والدعم الكبير الذي تلقاه رياضتنا من قِبل القيادة الرشيدة -حفظها الله- خالص الأمنيات بالتوفيق في الأدوار القادمة.
— ياسر المسحل (@Yalmisehal) April 26, 2022