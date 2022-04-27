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جديد المناطق > بعد تبرعها بخاتمها الوحيد في حملة تراحم تبوك.. فاعل خير يسوم خاتم “المسنة” بـ 22 ألفاً
27/04/2022   7:03 ص

بعد تبرعها بخاتمها الوحيد في حملة تراحم تبوك.. فاعل خير يسوم خاتم “المسنة” بـ 22 ألفاً

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قام فاعل خير بمنطقة تبوك بسوم الخاتم الذي تبرعت به امرأة مسنة لحملة تراحم والمقامة في مجمع بارك مول بتبوك بمبلغ 22 ألف ريال في مزاد خيري .

وفي التفاصيل قال لــ “أخبار 24” إن امرأة من سيدات الأعمال قامت بسوم الخاتم بمبلغ ٢٠ألف ريال، إلا أن فاعل خير قام بزيادة سومة الخاتم إلى مبلغ 22 ألف ريال .

وأكد المصدر أن المزاد الخيري على الخاتم سيستمر في مكان إقامة الحملة بمجمع بارك مول بتبوك .

يُذكر أن رواد المواقع التواصل الاجتماعي قد أشادوا بموقف المرأة المسنة التي قامت بالتبرع بخاتمها الوحيد دون أن تذكر أي تفاصيل عن شخصيتها .

بعد تبرعها بخاتمها الوحيد في حملة تراحم تبوك.. فاعل خير يسوم خاتم "المسنة" بـ 22 ألفاً

بعد تبرعها بخاتمها الوحيد في حملة تراحم تبوك.. فاعل خير يسوم خاتم "المسنة" بـ 22 ألفاً

بعد تبرعها بخاتمها الوحيد في حملة تراحم تبوك.. فاعل خير يسوم خاتم “المسنة” بـ 22 ألفاً

جديد المناطق
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