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رياضة > مران “الهلال” لمباراة “الريان”: عبدالله رديف يُشارك.. ومناورة فنية
27/04/2022   7:01 ص

مران “الهلال” لمباراة “الريان”: عبدالله رديف يُشارك.. ومناورة فنية

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أنهى فريق الهلال، مساء يوم أمس (الثلاثاء) تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمباراة الريان القطري، اليوم (الأربعاء) ضمن منافسات ختام دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية ثم شرح المدير الفني للفريق، رامون دياز عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.

وشهد المران مشاركة اللاعب عبدالله رديف في التدريبات الجماعية بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

واختتم دياز المران، الذي شهد متابعة رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل، بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب. وفق “أخبار 24”.

مران “الهلال” لمباراة “الريان”: عبدالله رديف يُشارك.. ومناورة فنية

رياضة
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