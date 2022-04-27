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رياضة > بصحبة الهلال والشباب.. الفيصلي يتأهل لدور الـ ١٦ بدوري أبطال آسيا ٢٠٢٢
27/04/2022   7:01 ص

بصحبة الهلال والشباب.. الفيصلي يتأهل لدور الـ ١٦ بدوري أبطال آسيا ٢٠٢٢

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ضمن فريق الفيصلي التأهل للدور التالي من البطولة الآسيوية ـ ثمن النهائي ـ رفقة ناديي الهلال والشباب كممثلي للمملكة في المسابقة القارية.

وتأهل الفيصلي قبل جولة من نهاية دور المجموعات بعدما توقف أصحاب المركز الثاني في مجموعتين عند النقطة السابعة، فيما يتصدر الفيصلي مجموعته برصيد 9 نقاط.

وتأهل نادي الشباب للدور التالي من البطولة بعدما تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة بفارق 9 نقاط عن نظيره مومباي سيتي الهندي أقرب ملاحقيه، كما يتصدر الهلال مجموعته برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن الدحيل الذي يحتل المركز الثاني وسيجمعهما لقاء الجولة السادسة مساء اليوم (الأربعاء). وفق “أخبار 24”.

بصحبة الهلال والشباب.. الفيصلي يتأهل لدور الـ ١٦ بدوري أبطال آسيا ٢٠٢٢

رياضة
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