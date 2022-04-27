في مباراة شهدت 9 أهداف.. التعاون يسقط أمام باختاكور بخماسية ويودع دوري أبطال آسيا

نجح فريق باختاكور الأوزبكي في تحقيق الفوز على نظيره التعاون بخماسية مقابل رباعية، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2022.
افتتح فريق التعاون التسجيل في الدقيقة (14) من تسديدة بالقدم اليمنى للاعب يزيد البكر، بمتابعة من داخل المنطقة، بعد تمريرة متقنة من اللاعب مصطفى فتحي.
وعادل فريق باختاكور النتيجة في الدقيقة (22) عن طريق لاعبه عباسبيك فايزوللاييف، بتسديدة من داخل المنطقة.
وسجل باختاكور هدف التقدم على التعاون في الدقيقة (31) عبر عزيزبيك تورغونبوييف بتسديدة من مسافة قريبة. قبل أن يعزز النتيجة سريعا بهدف ثالث في الدقيقة (32)، عن طريق سردور صابرخوجاييف بتسديدة قوية.
وقلص التعاون الفارق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (52) عن طريق سميحان النابت بعد هجمة سريعة من مصطفى فتحي.
ونجح التعاون في العودة إلى المباراة بتسجيله الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة (60)، عن طريق سميحان النابت الذي يُسجّل هدفه الشخصي الثاني في المباراة.
وتفوق فريق باختاكور على التعاون من جديد بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة (78) عن طريق لاعبه ميرجاخون ميراحمدوف، بتسديدة في الزاوية اليمنى للمرمى.
وأدرك فريق التعاون التعادل في الدقيقة (83) عن طريق لاعبه حسن العمري، بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح تاوامبا داخل المنطقة.
وعادل فريق باختاكور للتقدم من جديد بالهدف الخامس في الدقيقة (87) عن طريق البديل عباس إرغاشيبوييف بكرة رأسية، سكنت شباك التعاون.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة مساء الثلاثاء أيضاً فوز الدحيل القطري على سيباهان الإيراني بنتيجة 5-2 على نفس الملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وحافظ الدحيل على صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط للتعاون وسيباهان، و6 لباختاكور، حيث فاز الدحيل بصدارة المجموعة وتأهل إلى دور الـ16. ليودع التعاون منافسات البطولة. وفق “أخبار 24”.
التعاون يغادر مبكرا..
شاهد الأهداف الـ9⚽️📺 pic.twitter.com/blFh5yI2yy
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 26, 2022