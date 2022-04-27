بالصور.. أمير المدينة يلتقي بالقيادات الأمنية في ساحات المسجد النبوي ويشيد بجهود تأمين المصلين والزائرين

أشاد أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بأداء رجال الأمن المشاركين في مهام أمن العمرة والزيارة، والجهود المبذولة لضمان تهيئة الأجواء في المسجد النبوي الشريف بما يحقق الراحة والأمن والطمأنينة للمصلين والزوار.
وأكد الأمير فيصل، خلال لقائه بالقيادات الأمنية ورجال الأمن، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تسخير كل إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن باعتبار ذلك أولويةً قصوى، وتعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة لهم.
واطلع على مختلف الأعمال التي تؤديها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد النبوي الشريف، مستمعاً إلى شرح عن دورها في إدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.
وأعرب عن شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في المسجد النبوي الشريف وأبناء وبنات المنطقة المتطوعين المشاركين في الجهود التي يؤديها الجميع لخدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان الفضيل.
وفق “أخبار 24”.