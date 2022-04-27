المملكة تعلن إبرام عقد مع شركة “لوسد” لشراء ما يصل لـ100 ألف سيارة كهربائية

أعلنت حكومة المملكة، أمس (الثلاثاء)، عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسِد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة، وبحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات.
وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، التي تشمل صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات وغيرهما.
وجاء اختيار المملكة لشركة لوسِد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات، دعمًا للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى المساهمة في جعل المملكة مركزًا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويًا. وفق “أخبار 24”.
ويأتي إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في الوقت الذي يشهد العالم فيه ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبالًا من العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع.