قبل عيد الفطر.. نصائح لانتقال صحي من الصيام إلى نظام الوجبات الثلاث

بعد قضاء شهر كامل من الصيام تحتاج المعدة إلى بعض العادات التي تؤهلها للعودة للنظام الغذائي الطبيعي المعتمد على الوجبات خلال فترة النهار.
وينصح خبراء التغذية بالعودة التدريجية لنظام الوجبات الثلاث، وذلك لأن الجسم يعتاد على النظام الغذائي الجديد في غضون 21 يومًا.
ويؤكد خبراء التغذية أن الاستمرار على نظام الصيام حتى بعد شهر رمضان يقلل من فرص حرق الدهون، ويفقد الجسم الطاقة.
التمر لا الكعك
وينصح خبراء التغذية بتناول التمر واللبن كإفطار في أول أيام العيد، لكسر الصيام، لاحتوائه على الألياف والقيمة الغذائية العالية، إضافة لكونه سهل الهضم. وفق “أخبار 24”.
أطعمة خفيفة لوجبة الغداء
وفيما نعود تدريجيا لنظام الوجبات الثلاث، يجب أن تكون وجبة الغداء خالية من الدسم حتى لا تتسبب في إرهاق المعدة.
وينصح الخبراء بأن تحتوي على الشوربة والسلطة وقطعة بروتين صغيرة، مؤكدين على ضرورة إدخال السمك في هذه الوجبات، والبعد عن الأطعمة المملحة لمنع احتباس الماء في الجسم وارتفاع ضغط الدم.