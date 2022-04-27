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جديد المحليات > استعدادًا لليلة 27 رمضان.. المسجد الحرام المكان الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم
27/04/2022   2:54 م

استعدادًا لليلة 27 رمضان.. المسجد الحرام المكان الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

وقالت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية، إن توفير هذه الروبوتات يأتي ضمن حزمة من الخدمات المقدمة استعدادًا لاستقبال المصلين لصلاة تراويح ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أنه تم توفير أكثر من 70 فرقة عمل لتعقيم المسجد الحرام، بمشاركة 700 عامل وأكثر من مائه مشرف، يعملون على مدار الساعة في تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية ودورات المياه.

وأبانت أن الروبوتات تعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن هذه الروبوتات كانت قد حصلت على براءة اختراع SLAM، ويعمل الروبوت الواحد من 5- 8 ساعات بدون تدخل بشري.

استعدادًا لليلة 27 رمضان.. المسجد الحرام المكان الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم

جديد المحليات
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