انطلاق مشروع الرياض الخضراء في 7 أحياء.. وملاعب ومرافق ترويحية مرتقبة للأطفال والعائلات

أكد مدير مشروع الرياض الخضراء، عبدالعزيز المقبل، بدء أعمال التشجير في طرق وميادين 7 أحياء سكنية بمدينة الرياض.
وأضاف “المقبل”، خلال حديثه في قناة “الإخبارية”، أن أعمال التشجير تستهدف 120 حيا سكنيا، منها 7 أحياء انطلق فيها أعمال التشجير بالفعل، وهي أحياء العزيزية، والنسيم، والجزيرة، والعريجاء، وقرطبة، والغدير، والنخيل.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تشجير الحدائق والطرق والشوارع الداخلية بالأحياء وساحات المساجد والمدارس، مضيفا أن حي العزيزية سيشهد إنشاء 56 حديقة. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المشروع يشمل أيضا إنشاء ملاعب للأطفال ومرافق رياضية ومسارات للجري والدراجات، وأخرى ترويحية للعائلات، وغيرها من المرافق التي تستهدف رفع جودة الحياة في الرياض.
فيديو | مدير برنامج مشروع الرياض الخضراء م. عبدالعزيز المقبل: “الرياض الخضراء” أحد أكبر مشاريع التشجير في العالم وينفذ وفق معايير عالمية تراعي البيئة المحلية#عين_الخامسة#الإخبارية pic.twitter.com/UMthue8zZJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2022