دياز يستعين بـ”كويلار” لمواجهة الريان في أبطال آسيا

يستعين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بمحترفه الكولومبي جوستافو كويلار، في مباراة الريان القطري، بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022.
وأعاد دياز، لاعب الوسط كويلار، إلى قائمة الفريق، بعدما اختاره ضمن اللاعبين الأجانب الذين سيزج بهم في مواجهة الريان القطري، بالجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.
كما استقر المدير الفني دياز، على الاستعانة بكل من الكوري جانج هيون، المدافع، والمالي موسى ماريغا، الجناح، والنيجيري أودوين إيجالو، المهاجم. وفق “أخبار 24”.