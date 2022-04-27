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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وبرَد ورياح نشطة على معظم المناطق
27/04/2022   2:53 م

طقس اليوم.. أمطار وبرَد ورياح نشطة على معظم المناطق

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أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرَد تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتوقع المركز ظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشار في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الأربعاء) إلى أن الحالة المذكورة قد تُصاحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية. وفق “أخبار 24”.

ولم يستبعد “الأرصاد” تكوُّن الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

طقس اليوم.. أمطار وبرَد ورياح نشطة على معظم المناطق

جديد المحليات
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