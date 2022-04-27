وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم (الأربعاء) إلى جدة، وكان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقدمة مستقبلية.
وشارك في استقبال رئيس مجلس القيادة اليمني بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان، وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.
وفق “أخبار 24”.