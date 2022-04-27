سفارة اليابان بالرياض تعلن بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية للباحثين والجامعيين

أعلنت سفارة اليابان في الرياض، اليوم (الأربعاء)، بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية 2023 “MEXT” للباحثين والجامعيين وطلبة كليات التدريب المتخصص.
وأضافت أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 مايو المقبل، على أن يتم إعلان نتائج فحص الطلبات بحلول 19 يونيو المقبل.
وأكدت أنه سيتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلة للطلاب الذين اجتازوا فحص الطلبات في مقر السفارة بالرياض في 20 يونيو المقبل.
واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، داعية المتقدمين من حاملي الجنسيات الأخرى إلى التواصل مع السفارة اليابانية في بلدانهم. وفق “أخبار 24”.
ونوهت بأنها ستستقبل الطلبات إلكترونيا فقط عبر بريدها الإلكتروني، مناشدة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الدليل الخاص بالمنح على موقعها الإلكتروني.