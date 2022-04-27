نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > سفارة اليابان بالرياض تعلن بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية للباحثين والجامعيين
27/04/2022   4:27 م

سفارة اليابان بالرياض تعلن بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية للباحثين والجامعيين

+ = -
820

أعلنت سفارة اليابان في الرياض، اليوم (الأربعاء)، بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية 2023 “MEXT” للباحثين والجامعيين وطلبة كليات التدريب المتخصص.

وأضافت أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 31 مايو المقبل، على أن يتم إعلان نتائج فحص الطلبات بحلول 19 يونيو المقبل.

وأكدت أنه سيتم عقد الامتحانات التحريرية والمقابلة للطلاب الذين اجتازوا فحص الطلبات في مقر السفارة بالرياض في 20 يونيو المقبل.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، داعية المتقدمين من حاملي الجنسيات الأخرى إلى التواصل مع السفارة اليابانية في بلدانهم. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بأنها ستستقبل الطلبات إلكترونيا فقط عبر بريدها الإلكتروني، مناشدة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على الدليل الخاص بالمنح على موقعها الإلكتروني.

سفارة اليابان بالرياض تعلن بدء قبول طلبات منح الحكومة اليابانية للباحثين والجامعيين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208453.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.