لضمان اختيار الجهاز الآمن.. “الغذاء والدواء” توضح حقوق مستخدمي الأجهزة الطبية المنزلية

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الحقوق الواجب توافرها في الأجهزة الطبية المنزلية لضمان اختيار الجهاز الآمن.
وأكدت أن حقوق مستخدمي الأجهزة الطبية المنزلية تشمل أن تتضمن البطاقة التعريفية المثبتة على الجهاز تاريخ صلاحية استخدام الجهاز عندما يتطلب الأمر ذلك، والتأكد من وجود كتيب مرفق للإرشادات باللغة العربية للتعرف على كيفية استخدام الجهاز الطبي المنزلي والعناية به مع أحقية المستخدم في الحصول على شرح طريقة الاستخدام للجهاز الطبي، سواء من الممثل المعتمد أو الموزع.
وأشارت إلى ضرورة التأكد من حصول الأجهزة الطبية على إذن تسويق من الهيئة، ووجود ضمان للجهاز الطبي وتوافر خدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى احتواء البطاقة التعريفية للجهاز على معلومات الاتصال بمراكز المساعدة الفنية. وفق “أخبار 24”.
وذكرت أن معرفة الحقوق عند استخدام الأجهزة الطبية المنزلية، تسهم في ضمان اختيار الجهاز الآمن، داعية للإبلاغ عن أي أعراض جانبية للأجهزة عبر تطبيق “طمني”.