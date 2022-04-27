وزير النقل يتفقد التجهيزات الحديثة والأعمال المنجزة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر، أمس الثلاثاء، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
وتفقد الجاسر خلال الزيارة التجهيزات الحديثة والأعمال التي أُنجزت في مرافق المطار، كما وقف على انسيابية حركة السفر وسير العمل وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.
كما وجّه بتكثيف الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والمعتمرين والزوار، تحقيقًا للمستهدفات الطموحة في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.
ونوه الجاسر بجهود جميع العاملين في قطاعات المطار للعمل على تسهيل حركة السفر والقدوم، التي تشهد نموًا متسارعًا خلال شهر رمضان المبارك من مختلف أنحاء العالم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز صُنّف مؤخرًا ضمن أفضل 50 مطارًا في العالم وفقًا لنتائج تقييم “سكاي تراكس العالمية” المعنية بتقييم شركات الطيران والمطارات في العالم.