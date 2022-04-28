بالصور.. جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي

أدت جموع المصلين في المسجد الحرام أمس (الأربعاء)، صلاة العشاء والتراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر.
وأظهرت صور جوية، امتلاء المسجد الحرام وتوسعاته وساحاته بالمصلين والمُعتمرين لإحياء ليلة 27 رمضان، وسط أجواء إيمانية وروحانية.
بدورها أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، نجاح خطة التفويج لليلة 27 التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.
#فيديو_واس| جموع المصلين تؤدي صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة السابع والعشرين من رمضان.#واس_عام pic.twitter.com/fJCYkfh7x9
— واس العام (@SPAregions) April 28, 2022
وفق “أخبار 24”.