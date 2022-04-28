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جديد المحليات > بالصور.. جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي
28/04/2022   8:14 ص

بالصور.. جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي

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أدت جموع المصلين في المسجد الحرام أمس (الأربعاء)، صلاة العشاء والتراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ تحريًا لليلة القدر في العشر الأواخر.

وأظهرت صور جوية، امتلاء المسجد الحرام وتوسعاته وساحاته بالمصلين والمُعتمرين لإحياء ليلة 27 رمضان، وسط أجواء إيمانية وروحانية.

بدورها أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، نجاح خطة التفويج لليلة 27 التي شهد المسجد الحرام خلالها توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والمصلين.

صورة

صورة

صورة

وسط أجواء إيمانية.. جموع المُصلين تؤدي صلاة تراويح ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

وسط أجواء إيمانية.. جموع المُصلين تؤدي صلاة تراويح ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

وسط أجواء إيمانية.. جموع المُصلين تؤدي صلاة تراويح ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

وسط أجواء إيمانية.. جموع المُصلين تؤدي صلاة تراويح ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي (صور)

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. جموع المُصلين تؤدي صلاة التراويح والتهجد في ليلة السابع والعشرين بالحرم المكي

جديد المحليات
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