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جديد المحليات > تصل لفقدان البصر.. مستشفى الملك خالد: هذه الإصابات قد تسببها الألعاب النارية
28/04/2022   8:14 ص

تصل لفقدان البصر.. مستشفى الملك خالد: هذه الإصابات قد تسببها الألعاب النارية

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حذر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، من الألعاب النارية التي يستخدمها الأطفال في الأعياد والمناسبات، لما تسببه من إصابات تصل لحد فقدان العين.

وأوضح المستشفى أن الإصابات التي تسببها الألعاب النارية تتمثل في حروق الجفن، وتمزق في الجفن، ودخول أجسام غريبة في العين، إلى جانب حدوث تجمع دموي في الغرفة الأمامية (بين القرنية والقزحية).

وبيّن أنه قد تحدث مضاعفات نتيجة استخدام تلك الألعاب مثل إصابات لقاع العين، وعتامة القرنية، وعتامة العدسة (الساد)، كما تصل لحد فقدان النظر وانفصال الشبكية وفقدان العين كلياً، وكذلك الجلوكوما (ارتاع ضغط العين).

صورة

وفق “أخبار 24”.

تصل لفقدان البصر.. مستشفى الملك خالد: هذه الإصابات قد تسببها الألعاب النارية

جديد المحليات
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