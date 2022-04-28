قدم البنك المركزي السعودي “ساما”، 5 إرشادات لتعزيز الاستخدام الآمن للخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية.
وأوضح البنك المركزي أن الإرشادات تتضمن استخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية الرسمية للجهات المالية، لإجراء العمليات المالية وحملها من مصادر رسمية وموثوقة.
ونوه إلى أن الإرشادات تشمل أيضًا عدم الضغط على أي رابط يدعي أنه جهة تجارية أو حكومية أو مالية، داعيًا إلى فتح المواقع الإلكترونية الرسمية من عناوينها الرسمية فقط.
كما تتضمن الإرشادات تثبيت برامج حماية على الجوال أو الحاسوب الشخصي، لجعل تصفح الإنترنت أكثر أمانًا، وعدم الاحتفاظ ببيانات البطاقة المصرفية في المواقع والتطبيقات الإلكترونية غير الموثوقة، بالإضافة إلى التأكد من مأمونية شبكة الاتصال اللاسلكية “واي فاي” عند استخدام الإنترنت.
وفق “أخبار 24”.