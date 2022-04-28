بحضور ولي العهد.. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن (فيديو)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الدكتور رشاد العليمي، ونواب رئيس المجلس، وسط حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكد خادم الحرمين حرص المملكة ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنياً لهم التوفيق بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار.
ونوه رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى دعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان.
وحضر الاستقبال، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان.وفق “أخبار 24”.
كما حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، كما حضره من الجانب اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك.
#فيديو_واس| خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية ونوابه.#واس pic.twitter.com/dK1tneGq01
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 27, 2022