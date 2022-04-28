بالفيديو.. “الملكية الفكرية” تستعرض تجربة مواطن في ابتكار جهاز يزيل تبخر الوقود من المحطات

استعرضت الهيئة السعودية للملكية الفكرية فكرة جهاز ابتكره مواطن يخدم الفرد والبيئة بمعالجته الأبخرة المتصاعدة من محطات الوقود.
وأوضح المحامي عناد القرشي أن الفكرة نبعت مما شاهده من انتشار خزانات الوقود في المحطات، وروائح الوقود الناتجة من فتحات التخزين، وكذلك عمليات الاحتيال في توزيع الوقود.
وأضاف أنه بعد بحث استمر 5 سنوات وعمل تجارب متعددة توصل إلى أن المشكلة تتمثل في “تبخر الوقود السالب” والذي يعد من مسببات أمراض سرطان الدّم، كما تتكبد الشركات خسائر بسببه بنسبة 10%.وفق “أخبار 24”.
وكشف القرشي أن الجهاز يزيل تبخر الوقود نهائياً، مبيناً بأنه مكون من وحدتين تعملان على حل مشكلات ضغط خزان الوقود، والكثافة، ودرجة الحرارة العالية.
ونوه بأن الجهاز حقق نتائج إيجابية حيث حصل على شهادات إجازة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والملكية الفكرية.
من ظاهرة يشاهدها الجميع في طابور محطات الوقود إلى ابتكار يساهم في حماية الإنسان والبيئة وشركات توزيع الوقود؛ المحامي الشغوف بالابتكار “عناد القرشي” وجهاز الحد من تبخر الوقود.#اليوم_العالمي_للملكية_الفكرية#افكارك_مستقبلنا pic.twitter.com/LWeQETXEZg
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) April 27, 2022