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رياضة > حارس مرمى “الريان” يتحدث عن: الاحترام الزائد لـ “الهلال”.. والتصدي لركلة الجزاء
28/04/2022   8:12 ص

حارس مرمى “الريان” يتحدث عن: الاحترام الزائد لـ “الهلال”.. والتصدي لركلة الجزاء

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أبدى حارس مرمى فريق الريان القطري، فهد يونس، سعادته بفوز فريقه بهدفين نظيفين أمام نظيره الهلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأربعاء) في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال حارس مرمى الريان، لقناة الكأس عقب المباراة:”الحمدلله على كل حال، الشباب لم يقصروا ودخلوا المباراة بدون ضغط لأننا متأهلون، في المباراة الأولى احترمنا الهلال أكثر من اللازم وهو فريق كبير ولكن هذه المرة الظروف تغيّرت”.

وأتم يونس تصريحاته بالرد على تصديه لركلة الجزاء خلال مباراة الهلال بقوله: “الحمدلله على كل حال لو لم يكن لديّ إحساس وثقة في صد ركلة الجزاء لم أكن أصدها والقادم أفضل بإذن الله”. وفق “أخبار 24”.

حارس مرمى “الريان” يتحدث عن: الاحترام الزائد لـ “الهلال”.. والتصدي لركلة الجزاء

رياضة
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