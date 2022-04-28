رسميًا.. تعرف على مواجهات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2022 وموعد إقامتها

اختتمت مساء الأربعاء، مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الجارية 2022، وذلك بأربع مواجهات، الأولى بين الوحدات الأردني وناساف كارشي الأوزبكي، والثانية بين الهلال والريان القطري، والثالثة بين السد والفيصلي والرابعة بين استقلال دوشنبه الطاجيكي والشارقة الإماراتي.
وتعادل نادي الوحدات أمام نظيره ناساف، بهدفين لمثلهما، وذلك ليودع الفريق الأردني البطولة. وفي المباراة الثانية، خسر الفيصلي على يد السد بهدف دون رد، ليتأهل الفيصلي بتصدره المجموعة بـ9 نقاط.
وخسر الهلال أمام نظيره الريان القطري، بهدفين دون رد، وتأهل أيضًا في صدارة المجموعة. وفي المباراة الثانية بالمجموعة الأولى، فاز استقلال دوشنبه على الشارقة بهدفين دون رد. وفق “أخبار 24”.
وبعد انتهاء دور المجموعات، تأهل الهلال والشباب والفيصلي كممثلي للمملكة في المسابقة القارية، فيما ودع نادي التعاون البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي بخماسية مقابل رباعية في الجولة الأخيرة.
وجاءت مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لفرق الغرب كالتالي:
الهلال × شباب الأهلي الإماراتي
الشباب × ناساف الأوزبكي
الفيصلي × فولاد الإيراني
الدحيل × الريان القطري
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2022، يومي 3-4 فبراير 2023 بنظام التجمع في مكان واحد.