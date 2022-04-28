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رياضة > المتحدث باسم “الريان”: كنا غير مرشحين للتأهل لدور الـ 16.. و”الهلال” استحوذ على الكرة
28/04/2022   8:12 ص

المتحدث باسم “الريان”: كنا غير مرشحين للتأهل لدور الـ 16.. و”الهلال” استحوذ على الكرة

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أبدى المتحدث باسم نادي الريان القطري، حمد العنزي، سعادته بفوز فريقه بهدفين نظيفين أمام نظيره الهلال خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس (الأربعاء) في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال العنزي، وفقًا لـ “اليوم”: “كنا غير مرشحين على الورق فمجموعتنا ضمت بطل آسيا، الهلال وبطل الإمارات الشارقة وبطل جايكستان الاستقلال، ولكننا أخذنا الموضوع تحدياً بعد الموسم السيئ للريال بالدوري والحمدلله تفوقنا ونقول مبروك التأهل لأول مرة لدور الـ 16 بالنسخة الجديدة ومبروك للهلال”.

وأتم المتحدث باسم نادي الريان تصريحاته بقوله: “الهلال استحوذ على الكرة بصورة أفضل منا خلال المباراة ولكننا لعبنا للفوز والمباراة تُلعب للفوز بالثلاث نقاط واللاعبون الشباب بالفريق بدأوا يكتسبون الخبرة مع المباريات”.

المتحدث باسم “الريان”: كنا غير مرشحين للتأهل لدور الـ 16.. و”الهلال” استحوذ على الكرة

رياضة
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