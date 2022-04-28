ماجد النفيعي يكشف كواليس جديدة في إقالة هاسي من تدريب الأهلي.. وحقيقة التعاقد مع نجم الباطن

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ماجد النفيعي، عن قرار إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق، بيسنيك هاسي، بسبب تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “النفيعي”، خلال اجتماع جمعه بالإعلاميين مساء يوم الثلاثاء، بقاعة الأمير بدر بن فهد بن سعد، في النادي: “قرار الإقالة جاء متأخرا، أردنا في البداية البحث عن الاستقرار والعمل المنظم، ولكن تفاجأنا بسوء النتائج”.
وأوضح: “وبعد التفكير في إنهاء العقد وجدنا عائقا أمامنا، وهو مبلغ الشرط الجزائي 3.5 مليون يورو، لن نستطيع دفعه. كما أنه أخطأ ضد أحد اللاعبين في تصريح لإحدى القنوات، بالإضافة إلى سوء النتائج التي لم ترضنا، اتخذنا قرار إقالته”.
وأضاف: “بعد تغيير المدرّب شعرنا بتحسّن كبير داخل غرفة الملابس، وظهرت الروح العالية من اللاعبين في التدريبات، حيث تحدثت مع اللاعبين وأخبروني أن هناك فرقا في طريقة التدريبات، وفعالية من المدرّب سيبولدي لتجاوز المرحلة المقبلة”. وفق “أخبار 24”.
وأشار رئيس الأهلي، إلى أن هناك أسماء كثيرة طرحت من مدربين ولاعبين، ولكن تفكيرنا الآن منصب على الجولات المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الانتصارات.
وتابع ماجد النفيعي بأنه ليس لدى النادي رغبة في التعاقد مع لاعب الباطن زكريا سامي، والذي سبق له أن مثّل الأهلي في فترة سابقة، مؤكدا أنه ليس هناك أي مفاوضات مع اللاعب.