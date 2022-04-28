بالفيديو والصور.. “الريان” يلحق بـ “الهلال” الهزيمة الأولى بدور المجموعات في الآسيوية

ألحق فريق الريان القطري بالهلال الهزيمة الأولى له خلال مشواره بدور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، بالفوز بهدفين نظيفين أمامه في ختام منافسات دور المجموعات.
وتقدم نادي الريان بهدف سجله لاعب الهلال جانغ هيون سو بالخطأ في مرماه بالدقيقة (5) ثم أضاف لاعب الريان بولي الهدف الثاني بالدقيقة (43).
ورفع الريان بهذا الفوز رصيده إلى النقطة (13) في وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.
وإليكم أبرز أحداث المباراة:
وكاد يتقدم الريان بعد مرور (4) دقائق بعدما أهدر لاعبه تميم منصور انفرادًا بمرمى الهلال.
وسجل الريان في الدقيقة (5) هدفه الأول عن طريق لاعب الهلال جانغ هيون سو بالخطأ في مرماه.
وسدد لاعب الهلال كويلار كرة مرت بعيدة عن مرمى الريان بالدقيقة (16).
وتوقفت المباراة في الدقيقة (19) لتلقي لاعب الريان تميم منصور للإسعافات قبل أن تُستأنف.
وأجرى المدير الفني لفريق الريان، تغييرًا في الدقيقة (22) بالدفع باللاعب موفق عوض بدلاً من تميم منصور.
وسدد لاعب الهلال ياسر الشهراني كرة في الدقيقة (24) مرت بجوار قائم مرمى الريان.
وأهدر المحترف الفرنسي بصفوف الريان نزونزي فرصة خطيرة في الدقيقة (26) بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى.
وأشهر حكم المباراة بالدقيقة (27) بطاقة صفراء ضد لاعب الريان أسامة الطيري.
وسدد لاعب الهلال سالم الدوسري كرة في الدقيقة (35) ولكن مرت أعلى العارضة.
وسدد لاعب الهلال سلمان الفرج كرة في الدقيقة (38) مرت بعيدة عن المرمى.
وتلقى لاعب الريان يوهان بولي كرة في الدقيقة (43) سجل منها الهدف الثاني لفريقه في مرمى الهلال.
وسدد لاعب الهلال، ماريغا كرة في الدقيقة (50) ولكن ارتطمت بدفاع الريان وخرجت رُكنية نُفذت وتم ابعادها.
وطالب لاعبو الهلال في الدقيقة (55) بركلة جزاء ولكن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.
وسدد لاعب الهلال سالم الدوسري كرة في الدقيقة (56) ولكنها ارتطمت بدفاع الريان.
وسدد لاعب الهلال محمد البريك كرة في الدقيقة (59) ولكن تصدى لها حارس الريان.
وأجرى مدرب الهلال، رامون دياز في الدقيقة (61) تبديلاً بالدفع بعبدالله الحمدان بدلاً من محمد كنو.
ودفع المدير الفني لفريق الريان في الدقيقة (68) باللاعب حسن الغريب بدلاً من علي مال الله.
وسدد لاعب الهلال، إيغالو كرة في الدقيقة (69) اصطدمت بقائم مرمى الريان.
وسدد لاعب الهلال عبدالله الحمدان في الدقيقة (71) كرة تصدى لها حارس مرمى الريان.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء ضد لاعب الريان علي تراوري بعد إعاقته للاعب الهلال ماريغا واحتسب ركلة جزاء للهلال في الدقيقة (73). وفق “أخبار 24”.
وتصدى حارس مرمى الريان في الدقيقة (74) لركلة الجزاء التي سددها لاعب الهلال، سالم الدوسري.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (77) بطاقة صفراء ضد لاعب الهلال عبدالله الحمدان.
وتصدى حارس مرمى الهلال، في الدقيقة (78) لتسديدة لاعب الريان ياسين براهيمي.
ودفع المدير الفني للهلال، رامون دياز في الدقيقة (84) باللاعب سعود عبدالحميد بدلاً من محمد البريك.
شاهد هدف #الريان الأول في مرمى #الهلال ⚽️📽️#الهلال_الريان #الريان_الهلال #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/jtMB1wiuXe
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 27, 2022
شاهد الهدف الثاني لـ #الريان في مرمى #الهلال ⚽️📽️#الريان_الهلال #الهلال_الريان #دوري_أبطال_آسياpic.twitter.com/mEn50We9vg
— سبورت 24 – السعودية (@sporty_24) April 27, 2022