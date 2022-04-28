وزير الرياضة يبارك لممثلي الوطن التأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا 2022

بارك وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصلي، للفرق الثلاثة الهلال، الشباب والفيصلي، بمناسبة تأهلها إلى دور الـ 16 من النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا 2022، بعد انتهاء دور المجموعات مساء الأربعاء.
وتأهل الهلال والشباب والفيصلي كممثلي عن المملكة إلى دور الـ16 من البطولة القارية، فيما ودع نادي التعاون البطولة من دور المجموعات بعد الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي بخماسية مقابل رباعية في الجولة الأخيرة.
وقال “الفيصل”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أبارك لفرق الهلال والشباب والفيصلي التأهل إلى الدور القادم في دوري أبطال آسيا..
وحظاً أوفر لفريق التعاون”.
وأوضح وزير الرياضة: “بدعم قيادة وطننا يتحقق هذا التميز لرياضتنا وللكرة السعودية.. تمنياتي للجميع بالتوفيق في الأدوار المقبلة”.
وجاءت مواجهات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022 لفرق الغرب كالتالي:
الهلال × شباب الأهلي الإماراتي
الشباب × ناساف الأوزبكي
الفيصلي × فولاد الإيراني
الدحيل × الريان القطري
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 2022، يومي 3-4 فبراير 2023 بنظام التجمع في مكان واحد.
أبارك لفرق الهلال والشباب والفيصلي التأهل إلى الدور القادم في دوري أبطال آسيا ✨👏🏼
وحظاً أوفر لفريق التعاون 🙏🏼
بدعم قيادة وطننا يتحقق هذا التميز لرياضتنا وللكرة السعودية..
تمنياتي للجميع بالتوفيق في الأدوار المقبلة 🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/NAy0RfY5bZ
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) April 27, 2022
وفق “أخبار 24”.