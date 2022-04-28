طقس اليوم.. أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة بعضها يشهد سيول وبَرَد

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الفرصة لا تزال مهيأة اليوم (الخميس) لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وأضاف هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة.