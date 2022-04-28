أمطار غزيرة وسيول في الرياض .. و”الأرصاد” تنبه باستمرارها وتساقط حبات البرد (فيديو)

شهدت منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان السيول في بعض الشوارع.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل سحباً رعدية وسيولاً وهي تجتاح بعض شوارع المنطقة جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد المناطق المتأثرة بهذه الحالة المطرية، وهي العاصمة الرياض والحريق والدرعية والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم وضرما.
وأشار إلى أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة تشمل نشاطاً في الرياح السطحية، مع شبه انعدام في الرؤية، وتساقط لحبات البرد وجريان للسيول، متوقعا استمرارها حتى الساعة الثامنة مساءً.
وفق “أخبار 24”.