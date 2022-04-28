المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شهر شوال مساء السبت المقبل

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم السبت المقبل، الموافق 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
ودعت المحكمة، في بيان لها اليوم (الخميس)، من يرى هلال شهر شوال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وحثت المحكمة من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.