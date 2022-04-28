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جديد المحليات > بينهم موظفون في الدفاع.. “نزاهة”: إيقاف 43 متهماً والتحقيق مع 189 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال
28/04/2022   3:52 م

بينهم موظفون في الدفاع.. “نزاهة”: إيقاف 43 متهماً والتحقيق مع 189 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1443 هـ، وبلغ عدد من تم التحقيق معهم 189 متهما، فيما أوقفت 43 متهما، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ومنهم من أطلق سراحه.

وأوضحت الهيئة أنها نفذت 3384 جولة رقابية وأسفر ذلك عن التحقيق مع عدد من المتهمين وإيقاف آخرين بتهم الرشوة والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل أموال.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم ينتسبون لوزارات “الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان”. وفق “أخبار 24”.

ودعت جموع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري عبر وسائل الاتصال الخاصة بالهيئة؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه من الإهدار.

بينهم موظفون في الدفاع.. “نزاهة”: إيقاف 43 متهماً والتحقيق مع 189 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

جديد المحليات
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