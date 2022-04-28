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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والوفيات و”التعافي” وارتفاع طفيف في الحالات الحرجة
28/04/2022   3:52 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والوفيات و”التعافي” وارتفاع طفيف في الحالات الحرجة

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أظهرت  إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضاً في حالات الإصابة الجديدة بـ”كورونا” والوفيات، وحالات التعافي المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتفاعاً طفيفاً في الحالات الحرجة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 92 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض 6 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 753822 إصابة بالفيروس.

وأشارت إلى تسجيل ارتفاع طفيف في منحنى الحالات الحرجة بدخول حالتين جديدتين إلى العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 45 حالة.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاً عن يوم أمس حيث تم تسجيل 154 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741389 حالة. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9085 حالة وفاة.

 مستجدات "كورونا"

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والوفيات و”التعافي” وارتفاع طفيف في الحالات الحرجة

جديد المحليات
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