لتزويج المتعافين من السرطان.. 3 جهات تطلق برنامج “بهجة” بالرياض

أعلنت جمعية رعاية متعافي السرطان “متعافي”، إطلاق برنامج “بهجة” لتمكين متعافين من تحقيق حلمهم بالزواج، وعيش حياة كريمة بعيدة عن الآلم والمرض.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية “متعافي” بندر المقيل، إن مبادرة “بهجة” تأتي بالتعاون والتنسيق بين 3 جهات، تشمل جمعية غروس الخيرية، والمنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” وجمعية “متعافي”.
وأبان أن البرنامج يشمل عدة مبادرات من بينها تقديم الدعم المادي للمقبلين على الزواج، ومبادرة تزويج متعافيّ السرطان المصابين بالعقم، ومبادرة احتضان طفل. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور بندر الدحيم أن عدد المستقيدين 22 متعافيا ومتعافية، منهم 20 من المقبلين على الزواج، إضافة إلى تزويج 2 من متعافي السرطان المصابين بالعقم، داعيا الموسرين إلى دعم البرنامج لأجل تحقيق الاستقرار الأسري لمتعافي السرطان.