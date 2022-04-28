تحت شعار “أحلى عيدية”.. “الترفيه” تكشف عن حفلات ومسرحيات العيد في مناطق المملكة

أطلقت الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022″، والذي سيبدأ أول أيام عيد الفطر المبارك ويستمر حتى الـ6 من شوال في مختلف مناطق المملكة.
وستنطلق الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مختلف المناطق في تمام الـ9 مساءً، باستثناء مدينة جدة التي ستنطلق فيها في تمام الـ9:30، إلى جانب 14 عرضًا مسرحيًّا تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، و14 حفلةً غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مدن مختلفة من المملكة، في مسعى من الهيئة إلى زيادة مظاهر الفرح والسعادة المرتبطة بهذه المناسبة.
وكشفت الهيئة عن هوية “برنامج احتفالات عيد الفطر 2022” تحت شعار “أحلى عيدية”، وذلك لضمان التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية، حيث صممت الهيئة عناصر الهوية لتعكس أجواء احتفالات العيد من الفعاليات الترفيهية وعروض الألعاب النارية.
وتقدم الهيئة 4 عروض مسرحية في عيد الفطر في الأيام من 4-6 مايو 2022: طار بالعجة في عسير على مسرح جامعة الملك خالد، وحلالهم دلالهم في الدمام على مسرح جامعة أصالة، واللمبي في الجاهلية في جدة على مسرح النادي الأدبي الثقافي، والليلة الكبيرة في الرياض، على مسرح بكر الشدي. وفق “أخبار 24”.
يوم 4 مايو: الفنانون ماجد المهندس في جدة، ورابح صقر في الدمام، وفي 5 مايو فهد الكبيسي وأنغام، وراشد الفارس في القصيم، وفي 6 مايو رابح صقر في الرياض، ومحمد عبده في جدة، وماجد المهندس في الدمام.
وشملت الحفلات أيضا يوم 5 مايو الفنانين دحوم الطلاسي وموضي الشمراني وإبراهيم الحكمي، في الرياض والفنان عمرو دياب في جدة، وفي 6 مايو الفنان تامر حسني في الرياض، وفي 7 مايو كاظم الساهر في الرياض.
واستلهمت عناصر الشعار المتناغمة بالألوان المبهجة والألعاب النارية، من مظاهر الفرح والسعادة التي ترتبط بالاحتفاء بهذه المناسبة، ويمكن الاطلاع على دليل الفعاليات من خلال الرابط.
تعرف على الفعاليات في عيد الفطر المبارك، واستمتع بـ #احلى_عيديه في مختلف مناطق المملكة 🇸🇦❤️
لتحميل دليل الفعاليات:https://t.co/5kql4Tcr3K#هيئة_الترفيه pic.twitter.com/6hEyzFYjEk
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 28, 2022