كوزمين: افتقدنا الحافز في مواجهة الاستقلال

أكد المدير الفني لنادي الشارقة الإماراتي، الروماني أولاريو كوزمين أن فريقه افتقد الحافز خلال المباراة التي خسرها على يد الاستقلال الطاجيكي 2-0، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
وقال كوزمين: “بالنسبة لنا كانت هذه المباراة اختباراً من أجل منح الفرصة لبعض اللاعبين الشباب الذين لم يشاركوا في المباريات السابقة، حيث كنا نريد مشاهدتهم قبل خوض مباراة بعد يومين في الدوري المحلي”.
وأضاف: “لم يكن المستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب اليوم كما توقعت منهم، ولكنهم حاولوا وسنحت لنا بعض الفرص، وقد قدم الظهير محمد فهد مباراة جيدة، وهذا كان الشيء الإيجابي من هذه المباراة”.
وتابع: “لم يكن لدينا هدف في هذه المباراة، حيث من الصعب إيجاد حافز للاعبين في مثل هذه المباريات بعد أن فقدنا الفرصة بالتأهل.. حاولنا أن نسيطر على المباراة وحاولنا صنع الفرص، ولكن المشكلة كانت في اتخاذ القرار مع الكرة، وكذلك ارتكبنا أخطاء في خط الدفاع كان لها تأثير كبير علينا وتسببت بخسارتنا”. وفق “أخبار 24”.
وواصل: “الفريق المقابل تمكن من التسجيل من أول هجمة، وبعد ذلك ركزوا على الإغلاق الدفاعي وشن الهجمات المرتدة”.