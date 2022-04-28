نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “لجنة منتجي الدواجن”: ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة بأكثر من 100%
29/04/2022   12:15 ص

“لجنة منتجي الدواجن”: ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة بأكثر من 100%

+ = -
755

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن اليوم الخميس وجود وفرة في الدواجن في الأسواق المحلية، وأن ارتفاع أسعارها مؤخراً يعود لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج لتغذيتها.

وأوضحت أن أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، ومرتبطة بالأسعار العالمية التي ارتفعت على مدى عامين، حيث ارتفعت أسعار الشحن بنسبة 190%، والذرة 149% والصويا 104%.

وبينت اللجنة أن إنتاج العام الحالي محليا من الدواجن يفوق إنتاج العام الماضي، وأن الاكتفاء الذاتي ارتفع إلى 68% خلال السنوات القليلة الماضية، ما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، نتيجة الدعم الحكومي. وفق “أخبار 24”.

وأفادت اللجنة أن نفاد الدواجن المبردة من المحال التجارية في آخر اليوم يعود لزيادة الطلب والسحب من قبل المطاعم، لتقارب أسعاره مع المجمدة، علما أنه يتم تغذية المحلات بشكل دوري في اليوم التالي.

“لجنة منتجي الدواجن”: ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة بأكثر من 100%

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885208616.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.