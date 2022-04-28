“لجنة منتجي الدواجن”: ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة بأكثر من 100%

أكدت اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن اليوم الخميس وجود وفرة في الدواجن في الأسواق المحلية، وأن ارتفاع أسعارها مؤخراً يعود لارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة من الخارج لتغذيتها.
وأوضحت أن أعلاف الدواجن المحلية كلها مستوردة، ومرتبطة بالأسعار العالمية التي ارتفعت على مدى عامين، حيث ارتفعت أسعار الشحن بنسبة 190%، والذرة 149% والصويا 104%.
وبينت اللجنة أن إنتاج العام الحالي محليا من الدواجن يفوق إنتاج العام الماضي، وأن الاكتفاء الذاتي ارتفع إلى 68% خلال السنوات القليلة الماضية، ما عزز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، نتيجة الدعم الحكومي. وفق “أخبار 24”.
وأفادت اللجنة أن نفاد الدواجن المبردة من المحال التجارية في آخر اليوم يعود لزيادة الطلب والسحب من قبل المطاعم، لتقارب أسعاره مع المجمدة، علما أنه يتم تغذية المحلات بشكل دوري في اليوم التالي.