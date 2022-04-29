بنسبة التزام بلغت أكثر من 87% .. “الزكاة والضريبة” تُنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال رمضان

نفّذت الفرق الرقابية والتفتيشية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خلال شهر رمضان الجاري، 10 آلاف زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: “البيع بالتجزئة، والمطاعم، ومكاتب الخدمات المهنية”، حيث بلغت نسبة الالتزام بالأنظمة الضريبية أكثر من 87%.
كما أشارت إلى أنه تم ضبط مخالفات محدودة، تمثّلت في: “عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم مطابقة رمز الاستجابة السريعة مع متطلبات الهيئة”، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي أو التطبيق الإلكتروني، مع تقديم مكافآت تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2.5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.