رسميا.. رانجنيك مدرب يونايتد المؤقت يتولى قيادة منتخب النمسا

أعلن رئيس الاتحاد النمساوي لكرة القدم، جرهارد مليتيتش، اليوم الجمعة عن تعيين رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، لقيادة منتخب النمسا.
وقال الألماني رانجنيك، الذي سيترك قيادة يونايتد للهولندي إيريك تن هاج في نهاية الموسم، إنه سيستمر في منصبه الاستشاري في النادي الإنجليزي.
وقال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة: “سيبدأ رانجنيك مهام عمله مدربا لمنتخب النمسا في نهاية شهر مايو للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية مع كرواتيا والدنمارك وفرنسا، وذلك بعد انتهاء موسم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم”.
وأوضح البيان أن رانجنيك وقع عقدًا لمدة عامين مع النمسا، سيتم تمديده تلقائيًا لمدة عامين آخرين حتى 2026 في حالة تأهلهم لبطولة أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا. وفق “أخبار 24”.
وقال رانجنيك: “أتطلع حقًا للعب دوري في مساعدة يونايتد ليصبح قوة حقيقية مرة أخرى، كما أنه لشرف لي أن أتولى تدريب منتخب النمسا”.
وأضاف: “إن احتمال خوض بطولة أوروبا في ألمانيا مع فريق شاب متعطش للنجاح يزيدني حماسا”.