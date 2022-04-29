“الآسيوي” يختار نجم الشباب متعب الحربي كأبرز النجوم الواعدين

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، لاعب فريق الشباب، متعب الحربي، كأبرز النجوم الواعدين في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري الأبطال 2022.
وقال “الآسيوي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قدّم متعب الحربي أداء كبيراً مع الشباب في ختام مباريات مرحلة المجموعات لمنطقة الغرب، بدوري أبطال آسيا 2022، ليتم اختياره نجم المستقبل في الجولة السادسة والأخيرة”.
وكان الآسيوي رشح متعب الحربي على الجائزة، رفقة لاعب فريق آهال التركماني، ميرزا بيكنازاروف، على جائزة “نجم المستقبل” بعد دورهما في قيادة فريقهما للفوز بالجولة السادسة.وفق “أخبار 24”.
وأوضح حساب “الآسيوي”، أن متعب الحربي صاحب الـ(22 عاما) نجح في صناعة هدف، وصناعة 4 فرص، بدقة تمرير وصلت إلى 88.9%. في المقابل سجل ميرزا بيكنازاروف، صاحب الـ(21 عاما)، هدفا، وصنع 3 فرص، بدقة تمرير وصلت إلى 84.1%.