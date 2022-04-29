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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” تحذر من الخلطة الثلاثية لتبيض البشرة دون إشراف طبي
29/04/2022   3:04 م

“الغذاء والدواء” تحذر من الخلطة الثلاثية لتبيض البشرة دون إشراف طبي

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلط الكريمات الطبية بكميات عشوائية دون إشراف طبي لكونها قد تعرض مستخدمها لأضرار خطيرة.

وأوضحت الهيئة أنه درج بين العامة استعمال ما يعرف بالخلطة الثلاثية لتبييض البشرة، وهي خلطة تتضمن 3 أنواع من الكريمات داخل المنزل، وتحتوي هذه الكريمات على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.

ونصحت بتجنب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكروتيزون دون إشراف طبي، لما لها من أعراض جانبية قد تكون خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة، مؤكدة على ضرورة استخدامها بحذر شديد ولمدة معينة، على أن يتوقف استخدامها بالتدريج. وفق “أخبار 24”.

ونوهت بالأضرار الناتجة عن الاستخدام الخاطئ لهذه الخلطة وهي تفاقم حب الشباب، والتهاب في بصيلات الشعر، وترقيق البشرة، وتغير في لون البشرة واسمرارها، وتهيج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.

"الغذاء والدواء" تحذر من الخلطة الثلاثية لتبيض البشرة

“الغذاء والدواء” تحذر من الخلطة الثلاثية لتبيض البشرة دون إشراف طبي

جديد المحليات
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