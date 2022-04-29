تمتد لأكثر من 70 عاماً.. علاقات تاريخية وثيقة تربط المملكة بباكستان

تربط المملكة بباكستان علاقات تاريخية وثيقة تمتد لأكثر من 70 عاماً، لتشمل التعاون في عدة مجالات منها الاقتصادي والعسكري.
وفي السطور التالية نبرز لكم مجالات التعاون بين البلدين:
– مجال التصدير:
خلال عام 2021 بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى باكستان 4.4 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الواردات منها 1.8 مليار ريال، وتعد البتروكيماويات أهم الصادرات إلى باكستان، إذ بلغت قيمتها 3.8 مليار ريال، تليها مواد البناء، فيما تحتل المنتجات الغذائية والمنسوجات النصيب الأكبر من واردات المملكة من باكستان.
– المجال العسكري:
يوجد تعاون كبير مشترك بين المملكة وباكستان في المجال العسكري، حيث تُنفذ تمارين عسكرية دورية ومناورات مشتركة، كما يرتبط البلدان بتاريخ طويل ومشرف في مكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله. وفق “أخبار 24”.
– التبادل التجاري:
بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة وباكستان في العام 2021 نحو 4331 مليون دولار، منها 3781 مليون دولار صادرات سعودية، و550 مليون دولار واردات من باكستان، وحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة بقيمة 3231 مليون دولار، ويبلغ عدد المصانع ذات الاستثمار المشترك 13 مصنعاً في عدد من المدن الصناعية بالمملكة.
وأسست شركة سابك وكيلاً محلياً لأعمالها في باكستان منذ العام 1985، ثم أنشأت مكتباً لها في مدينة كراتشي في العام 2013، وتبلغ قيمة مبيعات الشركة السنوية في السوق الباكستانية 650 مليون دولار، وحجم مبيعاتها السنوية من المنتجات البتروكيماوية 687 ألف طن.
– الدعم المادي من المملكة:
قدمت المملكة العام الماضي وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي الباكستاني، و1.2 مليار دولار لتمويل التجارة لدعم ميزان المدفوعات لباكستان، وذلك كجزء من الأدوات المتاحة لتقديم الدعم للتعامل مع آثار جائحة “كورونا” بما في ذلك دعم السيولة من النقد الأجنبي.
وقدم الصندوق السعودي للتنمية 21 قرضاً تنموياً في باكستان، لتمويل تنفيذ 18 مشروعاً في عدة قطاعات، بمبلغ إجمالي قدره 4465 مليون ريال، كما قدم 3 منح بقيمة 1250 مليون ريال، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعمليات التمويل والضمان المعتمدة من برنامج الصادرات لباكستان 22179 مليون ريال.