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جديد المحليات > “الشؤون الإسلامية” توجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع دون المصليات المكشوفة
29/04/2022   9:59 م

“الشؤون الإسلامية” توجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع دون المصليات المكشوفة

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وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باعتماد الجوامع دون المصليات المكشوفة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الايام المقبلة.

وأوضحت أنه يمكن الاستمرار بتهيئة المصليات المكشوفة في المناطق التي لا تشهد حالات مطرية.

وحددت الوزارة وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بعد شروق الشمس بربع ساعة بحسب تقويم أم القرى، مشددة في الوقت ذاته على الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

وفي السياق ذاته أكد عدد من فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مناطق المملكة الانتهاء من جميع الاستعدادات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بتهيئة الجوامع والمصليات، من خلال صيانة وتنظيف وترتيب الفرش.

“الشؤون الإسلامية” توجه بإقامة صلاة العيد في الجوامع دون المصليات المكشوفة

جديد المحليات
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