استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.
وعقد ولي العهد اجتماعاً مع رئيس الوزراء الباكستاني بعد إجراء مراسم الاستقبال الرسمية له، فيما عبّر “شهباز” عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه بولي العهد.
وبحث الاجتماع، آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية.
وحضر الاجتماع، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.
كما حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي. وفق أخبار 24″.
فيما حضر من الجانب الباكستاني وزير الخارجية بلاول بهوتو زرداري، ووزير الدفاع خواجه محمد آصف، ووزير المالية والإيرادات الدكتور مفتاح إسماعيل، ووزيرة الإعلام مريم أور نكزيب، ونائب وزير الخارجية سهيل محمود، والسفير لدى المملكة أمير خرم راتور، وعدد من المسؤولين.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد ورئيس وزراء #باكستان يستعرضان خلال اجتماعهما العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين، وآفاق التعاون والفرص الواعدة لتنميته وتطويره ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.#واس pic.twitter.com/JKRolPgU6P
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 29, 2022
#فيديو_واس | مراسم استقبال سمو #ولي_العهد لرئيس وزراء #باكستان بقصر السلام في #جدة.#واس pic.twitter.com/Wlnyawh5F0
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 29, 2022