“أمانة الرياض” تنظم فعاليات متنوعة احتفاءً بعيد الفطر المبارك

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تنظيم حزمة من الفعاليات المتنوعة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بهدف إضفاء طابع البهجة والسرور في مختلف أرجاء العاصمة.
وأوضحت أن روزنامة الرياض تنظم فعالية “عيدكم في حيكم”، التي ستقام في 8 حدائق عامة، هي حديقة الأمير عبدالعزيز بن عيّاف، ومحمد القاسم، وعكاظ، وحي لبن، والدوح، والزهور، والنهضة، والربيع الشرقي، إلى جانب فعالية “معايدة الأهالي”، في حديقة حي الفلاح، وأرض حي النهضة، وجامع القفاري، وممشى تلال الموسى، وحديقة تلال الرياض، وحديقة المروج.
وأضافت أنه ستقام فعاليات ترفيهية متنوعة في ساحة العروض والاحتفالات بالدائري الشرقي، وساحة الدوح للاحتفالات، ومتنزه الملك عبدالله بحي الملز، وحديقة المعالم، وحديقة مناخ الملك عبدالعزيز، والساحة الرياضية بحي النخيل، بالإضافة إلى معايدة الأطفال في مصليات العيد. وفق أخبار 24″.
وتابعت بأنه سيكون هناك احتفالات للأهالي ضمن نطاق بلديتي عرقة والحاير، إلى جانب معايدة المرضى بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك سلمان، والأمير محمد بن عبدالعزيز، وقوى الأمن، والإمام عبدالرحمن الفيصل، والنقاهة.