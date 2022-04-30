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جديد المحليات > خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة
30/04/2022   5:10 ص

خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الجمعة)، إلى مكة المكرمة قادماً من محافظة جدة.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مكة المكرمة أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين.

وقد وصل بمعية الملك سلمان مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، وعدد من المسؤولين.

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وفق أخبار 24″.

خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة

جديد المحليات
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