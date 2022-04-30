خادم الحرمين يصل إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الجمعة)، إلى مكة المكرمة قادماً من محافظة جدة.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مكة المكرمة أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز وعدد من الأمراء والمسؤولين.
وقد وصل بمعية الملك سلمان مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، وعدد من المسؤولين.
#فيديو_واس | وصول #خادم_الحرمين_الشريفين إلى مكة المكرمة قادمًا من جدة.#واس pic.twitter.com/ftECslidPI
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 29, 2022
وفق أخبار 24″.